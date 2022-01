Veja onde vacinar crianças contra a Covid; 188 já foram imunizadas no final de semana

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou os locais de vacinação contra a Covid-19 em crianças entre 05 e 11 anos de idade com comorbidades e deficiências. Ao todo, são 12 locais, sendo 11 deles em Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

De acordo com a SMS, as UBSs que estarão vacinando este faixa etária são Lucas Benjamim, Conchita Ciarline , Luiz Escolástico, Helênio Gurgel , Francisco Nazareno , José Holanda, Antônio Camilo, Maria Soares, Mário Lúcio , Chico Costa e Centro Clínico Evangélico.

O coordenador de Imunizações do município, Etevaldo Lima, explicou que a vacinação nestes locais funcionará no horário habitual (07h às 11h e 13h às 17h), sendo que a única que terá horário estendido, ou seja, não fechará para almoço, será a Conchita Ciarlini.

Além destes pontos, outro local que terá aplicação da dose pediátrica será a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

A FAEN está localizada à Rua Dionísio Filgueira, no Centro da Cidade, próximo da Reitoria da UERN. A vacinação neste local será das 08h às 13h.

Etevaldo Lima acrescenta que as UBSs Maria Soares e Chico Costa já estão abastecidas com as doses pediátricas, já que as mesmas abriram neste final de semana para a vacinação deste público, e que as demais serão abastecidas logo no início da manhã desta segunda-feira (17) para a imunização das crianças.

A vacinação desta faixa etária teve início na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte no último sábado (15). O município recebeu na noite da sexta-feira (14) o total de 1.710 doses para iniciar a imunização das crianças de 05 a 11 anos.

Em relação a zona rural, Etevaldo Lima informou que cada UBS diante do seu levantamento vai levar as doses de seu público específico. “A zona rural levará suas doses de acordo com suas necessidades”, explicou.

O coordenador afirma ainda que foi solicitado a todas as unidades básicas da zona rural o levantamento das crianças de 05 a 11 anos com comorbidades e deficiências para que elas levem o quantitativo informado para vacinar o público-alvo.

Como comorbidades entende-se crianças com cardiopatia crônica, pneumopatia crônica, imunodepressivos, doença renal crônica, asma, doença neurológica crônica, doença hepática crônica, síndrome de Down, doença hematológica crônica, Diabetes Mellitus e obesidade.

O Ministério da Saúde entende como fatores de risco obesidade, e comorbidades diabetes, asma, doenças cardíacas e pulmonares e doenças neurológicas, distúrbios do desenvolvimento neurológico e doenças neuromusculares.

BALANÇO DA VACINAÇÃO

Balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostrou que 188 crianças entre 05 e 11 anos, com comorbidades e deficiências, foram vacinadas em Mossoró no primeiro final de semana de vacinação deste público.

De acordo com a SMS, no sábado (15) foram vacinadas 139 crianças. Já no domingo (16) a campanha Mossoró Vacina aplicou 49 doses pediátricas.

O município foi o primeiro do Rio Grande do Norte a iniciar a imunização de crianças.