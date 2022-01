Com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou em 19 de janeiro de 2021 a vacinação em Mossoró contra a doença.

A ação motivou a criação da campanha “Mossoró Vacina”, e em um ano o município já ultrapassou a marca de meio milhão de doses aplicadas.

O marco da vacinação contra a Covid-19 em Mossoró foi registrado no final da tarde do dia 19 de janeiro de 2021, quando a enfermeira Clézia Cavalcante foi escolhida para tomar a primeira dose do imunizante contra a doença.

“Eu estava trabalhando, quando recebi a notícia que seria a primeira pessoa de Mossoró a receber a vacina. Foi uma mistura de sentimentos, alegria, esperança e a certeza que o sonho tinha se materializado”, declarou Clézia.

A enfermeira foi escolhida para representar os mossoroenses na vacinação por ser irmã do médico Raimundo Clodovil Cavalcante da Silva, vítima da Covid-19 que morreu atuando no combate à doença antes da chegada das vacinas no município.

“Meu irmão morreu pouco tempo antes da vacina chegar, para ele, não deu tempo. Ao ter a oportunidade de tomar a vacina representou para mim naquele momento a esperança de sairmos dessa pandemia”, lembrou Clezia.

"MOSSORÓ VACINA"

A campanha “Mossoró Vacina” vem garantindo a vacinação da população de Mossoró, disponibilizando pontos de vacinação à população de domingo a domingo.

Para a secretária de Saúde Morgana Dantas, todos os meios possíveis estão sendo garantidos pela Prefeitura para garantir que os mossoroenses tenham acesso às vacinas.

“Desde que começamos a vacinar contra a Covid-19 em Mossoró estamos realizando um trabalho de chamamento à população para que procurem os pontos de vacinação para tomar sua vacina. O município vem disponibilizando locais extras e estamos com equipes vacinando de domingo a domingo para garantir a vacinação para todos os mossoroenses”, destacou Morgana Dantas.