Mossoró amplia vacinação no Partage Shopping em mais um dia

A vacinação contra a Covid-19 no Partage Shopping Mossoró será ampliada em mais um dia neste fim de semana. A imunização no local vai começar a funcionar a partir desta sexta-feira (21).

A ação é uma parceria da direção do shopping com a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Com a inclusão de mais um dia de vacinação no Partage nesta semana, a população terá acesso as vacinas na sexta-feira e no sábado das 10h às 18h e no domingo das 11h às 18h.

O coordenador de imunizações de Mossoró Etevaldo de Lima destaca que no Partage serão disponibilizadas apenas a doses para o grupo a partir de 12 anos.

Etevaldo explica que a vacinação pediátrica vai acontecer neste fim de semana, sábado e domingo, em duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A Chico Costa - ao lado da UPA do Santo Antônio e a Maria Soares – ao lado da UPA do São Manoel. Nas duas unidades além da vacinação das crianças também estarão disponíveis as doses para o público a partir de 12 anos. Nas UBSs tanto no sábado quanto no domingo o horário de vacinação será das 8h às 16h.

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA

O coordenador de imunizações lembra ainda aos pais para realizarem o cadastro das crianças no RN Mais Vacina e levar o documento de identificação deles e das crianças. Além do cartão de vacinas.