Saúde de Mossoró confirmou 585 testes positivos para Covid-19 nesta segunda-feira (24)

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reabriu nesta segunda-feira (24) o Centro de Testagem no Ginásio Municipal Engenheiro Pedro Ciarlini Neto. O equipamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas.

De acordo com a titular da SMS, Morgana Dantas, somente neste primeiro dia de reabertura do Centro, 1014 foram realizados. Destes, 534 deram positivo para Covid-19, enquanto outros 480 registraram resultado negativo.

Além do Centro de Testagem, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte também recebeu demanda de público buscando o exame. No local foram realizadas as testagens em 100 pessoas, com 51 exames com resultado positivo.

Os testes estão sendo realizados em pessoas que estejam com, pelo menos, três dias de sintomas. A secretária Morgana Dantas lembra que o Centro de Testagem é voltado para pessoas que apresentam sintomas leves, enquanto a indicação para aqueles que apresentam sintomas graves é para que procurem as UPAs do município.

“Hoje (25) o Centro de Testagem estará trabalhando com a entrega de fichas. Serão 800 testes realizados por dia. Então serão distribuídas 800 fichas ao longo do dia para a realização desses testes”, confirmou Morgana.