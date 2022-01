Moradores denunciam envenenamentos de gatos no Walfredo Gurgel, em Mossoró

Os moradores do Walfredo Gurgel, no município de Mossoró, estão indignados com um ato de crueldade que vem sendo praticado na região.

Segundo eles, gatinhos estão sendo envenenados por alguém que coloca veneno em rações deixadas nas ruas do conjunto.

Em conversa com o MOSSORÓ HOJE, uma moradora, que pediu para não ser identificada, explicou que o caso já vem acontecendo a cerca de uma semana.

Ao todo, mais de 10 gatos já foram encontrados mortos, com sinais de envenenamento, nas proximidades do posto de saúde do Walfredo Gurgel.

Ela ainda explica que os donos do gatinhos estão indignados com a maldade que vem sendo praticada contra os animais e pedem que as autoridades tomem providências para descobrir e punir quem está praticando o crime.

Diz que possui gatos em casa e que agora está mantendo os animais trancados, com medo de que eles possam sair e acabarem morrendo envenenados.

Nas redes sociais, diversas denúncias sobre o mesmo caso, em uma delas, uma moradora denunciou que havia acabado de perder um dos seus gatos e lamentou.

“Hoje perdemos mais um dos nossos gatos de estimação para covardia de alguém que mais uma vez colocou veneno para os gatos na rua. Nosso gatinho siamês era um de nossos xodós e a noite sempre saia para andar na rua, pois bem, hoje amanheceu na esquina daqui de casa 4 gatos mortos envenenados e ele infelizmente era um deles! Não é a primeira vez que isso acontece aqui ao redor de casa, moramos no Walfredo Gurgel, nas proximidades do condomínio Gênesis. Alguém está assassinando os animais de rua por pura maldade e puro ódio!”, escreveu ela.

Em Mossoró, a Câmara de Vereadores aprovou em julho de 2020, o Projeto de Lei 102/2020, aumentando de R$ 190 para R$ 990 a multa para o autor (a) de abandono e maus tratos contra animal.

Os moradores do Walfredo Gurgel afirmaram que estão procurando a delegacia para registrar Boletins de Ocorrência sobre o caso.

Caso seja pego quem está praticando o crime contra os animais, esta pessoa deverá responder pelo ato de crueldade.

PS: A equipe do MOSSORÓ HOJE optou por não usar a imagem dos animais mortos.