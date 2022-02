Prefeito quer ponte da Benício Filho concluída até setembro. Em visita ao trabalho de concretagem da base da ponte no final da manhã desta segunda-feira, dia 31, Allyson Bezerra falou da importância da obra para os moradores do Bairro Planalto 13 de Maio e para desafogar o trânsito na Av. Presidente Dutra. O secretário Rodrigo Lima disse que as chuvas não vão atrapalhar o andamento do trabalho de concretagem.

O prefeito Allyson Bezerra informou no final da manhã desta segunda-feira, 31 de janeiro, que pediu para a empresa concluir a ponte da Benício Filho, de acesso ao Planalto 13 de Maio, até o mês de setembro próximo, antecipando assim a entrega em 3 meses.

Na manhã desta segunda-feira, o prefeito Allyson Bezerra, em visita ao andamento do trabalho de concretagem, falou da importância para os moradores do bairro Planalto 13 de Maio e para desafogar o fluxo de veículos na Avenida Presidente Dutra, nos períodos de picos.





Sobre a questão do inverno, o secretário Rodrigo Lima, de Infraestrutura, explicou que não vai atrapalhar o andamento do trabalho. Disse que foi feito um desvio para a água que permitiu o trabalho de concretagem ora em andamento, que estava previsto de ocorrer no próximo mês.

Em entrevista ao MOSSORÓ HOJE, Rodrigo Lima destacou que a meta é concluir a obra até setembro próximo, seguindo assim uma orientação do prefeito Allyson Bezerra.





A ponte

O projeto inicial para construir a ponte da Benício Filho é de 2015, da época da gestão de Francisco José Junior. Porém, logo foi abandonado pela gestão de Rosalba Ciarlini, tendo sido resgatada pela gestão de Allyson Berra, considerando a importância para os moradores.

Logo no início, os engenheiros perceberam que as bases que haviam sido feitas em 2016 estavam erradas. Eram pequenas e não suportaria o peso da ponte de concreto. Daí tiveram que retirar estas bases e fazer outras, maiores e mais consistentes.

Este trabalho deve ser concluído nas próximas duas semanas, tendo início os trabalhos para construir as demais partes da ponte, que vai permitir o acesso ao bairro Planalto 13 de Maio.