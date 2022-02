Av. João da Escóssia ganha área reservada à circulação de pedestres e ciclistas

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) iniciou nesta segunda-feira (31), a implantação de área reservada à circulação de pedestres e ciclistas na avenida João da Escóssia.

Destinar ruas e avenidas para circulação exclusiva de pessoas é um dos projetos realizados pelo Departamento de Engenharia da SESDEM.

A nova sinalização adicionada na avenida, no trecho que compreende a Praça do Rotary e o Shopping, vai permitir a circulação exclusiva de pedestres e ciclistas durante o horário das 5h às 6h30, todos os dias da semana. A proposta visa garantir a segurança das pessoas que utilizam a via para a prática de atividades esportivas.

O trânsito de veículos será permitido na faixa direita da avenida. A medida começa a valer a partir desta terça-feira, 1º de fevereiro.

Em agosto do ano passado, o Departamento de Mobilidade realizou estudos de viabilidade com simulações para avaliar o comportamento dos condutores, pedestres e ciclistas.

De acordo com Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, o projeto foi uma das sugestões recebidas durante a consulta pública no programa ‘Mossoró Mobilidade’.

“Foi um pedido da população durante o Mossoró ‘Mobilidade’. As pessoas queriam um espaço reservado para praticar atividades esportivas como caminhada ou andar de bicicleta. Então, realizamos estudos de viabilidade, montamos o projeto, realizamos simulações e agora estamos implantando a sinalização”, disse.

“Estamos melhorando a mobilidade de Mossoró. A população solicitou, realizamos estudos e agora estamos adicionando a sinalização. É um avanço para a cidade. Quem ganha é a população que a partir de agora conta com mais um espaço para a prática de atividades esportivas”, explicou Cledinilson Morais, secretário de Mobilidade.

“Uma área segura para aquelas que vão utilizar a avenida para prática de atividades esportivas. A via foi totalmente sinalizada. Contém a sinalização horizontal, aquela feita no pavimento, e a sinalização vertical. A partir desta terça, vamos estar com essa área reservada para a circulação de pedestres”, enfatizou Luís Correia.

O diretor de Mobilidade lembra que “o lado direito da via está reservado para o condutor trafegar normalmente. É extremamente importante a atenção durante esse horário. Inicialmente vamos ter o agente de trânsito orientando a população sobre a utilização da via. É importante a colaboração de todos para a harmonia do trânsito”, completou Luís Correia.