Por descumpri ordem judicial, Fernando das Cachorras é preso em Janduis-RN

O aposentado Fernando Almeida Alves, conhecido por Fernando das Cachorras, de 71 anos, foi preso por determinação da Justiça do Rio Grande do Norte no final da tarde desta quarta-feira, dia 2, em sua casa, no município de Janduis-RN.

Fernando havia sido preso há cerca de 12 dias pela Polícia Militar e autuado em flagrante pelo delegado Christiano Zadrozny, que responde pela Comarca, por violentar cachorras e vários outros animais usando pedaços de pau.

Desde que havia sido preso em flagrante, Fernando havia sido colocado em prisão domiciliar, suando tornozeleira eletrônica, ficando proibido pela Justiça de sair à noite de casa. Entretanto, foi flagrado perambulando pela rua da cidade de onde mora.



Por descumprir a ordem judicial, a justiça decretou a prisão preventiva.

Após ter sido preso em flagrante e colocado em liberdade vigiada, houve uma verdadeira revolta nas redes sociais de pessoas indignadas com a decisão da justiça de várias partes do Brasil, em especial de movimentos defensores dos animais.

Há vários anos Fernando das Cachorras é acusado com frequência de cometer crimes de violência contra os animais, principalmente cadelas (também atacava bovinos, caprinos e suínos). Já havia sido preso mais de uma vez e sempre voltava a cometer o mesmo delito.

