Vítima de tentativa de homicídio na Favela do Fio morre após 7 dias internado no HRTM

Jardel Nonato da Silva Sobrinho, de 21 anos, morreu na noite desta quinta-feira (3), no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

Ele estava internado na unidade desde o dia 27 de janeiro, quando foi vítima de uma tentativa de homicídio na Favela do Fio.

No dia do crime, Jardel foi encontrado caído dentro de casa, por volta das 13h30, com ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo na região da cabeça.



Ele foi socorrido para o HRTM em uma ambulância do Samu. O estado de saúde dele era considerado grave desde o dia do crime.

O corpo dele será removido do necrotério do hospital para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).

Agora, as circunstâncias do crime, a motivação e quem foi o autor, serão investigados pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.