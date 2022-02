Confira lista dos 130 novos professores convocados pela Prefeitura de Mossoró-RN

Os profissionais convocados irão atuar nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Nos dia 14 de outubro e 10 de novembro, a Prefeitura de Mossoró já havia convocado outros 53 aprovados no Processo Seletivo. “É a nossa maior convocação do processo até o momento. São 132 professores que irão reforçar o quadro de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, garantindo que as atividades relativas ao início das aulas, programado para 7 de março, aconteçam de acordo com o que foi planejado pela nossa equipe. Essa etapa, a da convocação, culmina todo o trabalho realizado pela comissão do processo seletivo, que com muito zelo e lisura conduziu o certame”, destaca a secretária de Educação, Hubeônia Alencar.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), publicou nesta sexta-feira (4) a terceira convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) regido pelo edital nº 001/2021. A relação está disponível no Jornal Oficial de Mossoró (JOM). Estão sendo convocados mais 132 professores (confira a lista completa AQUI, a partir da página 4).

Os candidatos devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, situada na rua Idalino de Oliveira, nº 106, Centro, no expediente aberto ao público das 7h às 17h, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data de publicação do edital de convocação para comprovarem habilitação e entregarem a documentação para a contratação temporária. A relação completa dos documentos também está disponível no JOM desta sexta-feira (4), nas páginas 6 e 7.

A secretária Hubeônia Alencar destaca que o Processo Seletivo Simplificado é necessário para que a rede de ensino da Prefeitura de Mossoró consiga preencher, de forma emergencial e provisória, vagas decorrentes de processos diversos, como licenças e afastamentos temporários. A titular da SME pontua ainda que o Município, em paralelo ao processo seletivo, já trabalha no planejamento para realização de concurso público com vagas efetivas para a área da Educação.

No total, o Processo Seletivo Simplificado ofertou 279 vagas para os cargos de professor e supervisor pedagógico. Conforme o edital do processo, a seleção ainda contempla a formação de cadastro de reserva para o triplo do total de vagas dos dois cargos. Todos os cargos exigem cumprimento de 30 horas semanais, sendo 25 horas em sala de aula e cinco horas para planejamento escolar. A remuneração é de R$ 2.995,51.