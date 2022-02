PM prende quatro suspeitos dos roubos de fios da rede elétrica no Vale do Açu

Com os suspeitos, os policiais militares apreenderam fios, alicates especiais e dois carros. Eles estavam trafegando pela RN 404. Os quatro, nomes mantidos em sigilo, serão investigados pelo delegado de Polícia Civil da cidade de Assu, objetivando estancar os prejuízos nas cidades e principalmente no seguimento do sal, que registrou prejuízos milionários nos últimos 5 meses devido aos roubos constantes