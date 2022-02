Furto de fios: Prejuízo da COSERN já supera a casa dos três milhões, diz gerente. De acordo com o gerente da regional Oeste da Cosern, José Gomes de Araújo, de 2021 até janeiro deste ano, foram registrado cerca de 400 furtos de condutores e os prejuízos a Cosern já somam a casa dos R$ 3 milhões. O setor jurídico da Cosern afirmou que já existe um inquérito policial aberto e que trabalha em conjunto com Secretaria de Segurança Pública para tentar coibir que os furtos sejam frequentes na região.

Os constantes furtos de fios da rede elétrica, nas regiões do Vale do Açu e Costa Branca vem causando prejuízos a industrias, população e a Cosern, que trabalha para restabelecer o fornecimento de energia.

De acordo com o gerente da regional Oeste da Cosern, José Gomes de Araújo, de 2021 até janeiro deste ano, foram registrado cerca de 400 furtos de condutores e os prejuízos a Cosern já somam a casa dos R$ 3 milhões.

“Nós contamos cerca 400 situações de furto de fios elétricos, 60% deles registrado na região do Vale do Açú e Costa Branca, se falando em condutores, já são 40 toneladas de condutores roubados, isso para restabelecimento do sistema já são R$ 3 milhões o prejuízo”, afirmou.





O gerente esteve ontem em Mossoró para uma reunião com o Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Coronel Araújo, e com representantes das forças de segurança do estado, para discutir ações a fim de coibir furtos de cabos.

Para ele situação vem causando muita preocupação, visto que além do prejuízo para a Companhia, a população vem sendo afetada constantemente.

“É uma situação que está nos deixando realmente preocupados, porque isso traz bastante prejuízo, não só pra empresa, pra recompor o sistema elétrico com materiais, mas a principal preocupação nossa é o prejuízo que causa pra comunidade em geral, pra uma pessoa que precisa de energia pra um tratamento de saúde, pra aquelas pessoas que estão no hospital e correm risco de vida com a falta de energia”, diz.

Ele também lembrou do prejuízo que vem sendo causado às indústrias que atuam na região, que estima-se ser dez vezes maior, causando desemprego e impactando na economia local e do estado.

“Outro fator preocupante é a economia do estado, onde a região salineira está sendo prejudicada. Inicialmente esse roubo de condutores era concentrado aqui entre Serra Vermelha e Macau, mas isso vem se abrangendo ao longo do nosso litoral da nossa Costa Branca, desde Areia Branca até Grossos”, lembrou.

O setor jurídico da Cosern afirmou que já existe um inquérito policial aberto e que trabalha em conjunto com Secretaria de Segurança Pública para tentar coibir que os furtos sejam frequentes na região.