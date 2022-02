2.309 mossoroenses foram imunizados contra a covid-19 no final de semana

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou neste fim de semana mais uma etapa de vacinação do Município contra a Covid-19. No total, 2.309 foram mossoroenses vacinados.

O destaque foi para as doses pediátricas. Entre doses da Coronavac e da Pfizer Pediátrica (D1), foram aplicadas 653 doses em crianças de 5 a 11 anos.

Mossoró iniciou a vacinação infantil no dia 15 de janeiro, sendo o primeiro município do Rio Grande do Norte a vacinar esse público.

No total, no sábado (5), foram aplicadas 1.218 doses. No domingo (6), 1.091 mossoroenses recorreram à vacinação.

A UBS Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel), a UBS Dr. Chico Costa (Santo Antônio) e o Partage Shopping Mossoró foram os pontos em funcionamento no fim de semana que passou.

Discriminação do total de vacinados no sábado (5) e domingo (6):

D1: 89 doses

D2: 237 doses

Dose Reforço: 1.310 doses

Dose Adicional: 11 doses

Dose Única: 09 doses

Dose Pediátrica: 653 doses

Total: 2.309 doses aplicadas

ESTOQUE REFORÇADO

Na sexta-feira (4), Mossoró recebeu um novo lote de vacinas. Foram remetidas ao município, 24.210 doses do imunizante. Destas, 10.400 doses foram da Janssen, para reforço. Outras 9.540 foram da Coronavac, enquanto 2.470 da Pfizer Pediátrica.

PONTOS EXTRAS

Nesta segunda-feira (7) e na quarta-feira (9), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RN), instalado na Rodoviária Diran Ramos do Amaral, em Mossoró, funcionará como ponto extra de vacinação contra a Covid-19. O atendimento será das 8h às 12h.

Além do Detran, seguem funcionando como pontos extras o Partage Shopping, de segunda a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos, das 11h às 18h; UNP, às terças e quartas, das 8h às 18h; e a FAEN (Faculdade de Enfermagem), às terças e quintas, das 11h às 16h.