Detran de Mossoró será ponto de vacinação contra a covid nesta segunda (7) e quarta (9)

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RN), localizado no Terminal Rodoviário Diran Ramos do Amaral, em Mossoró, funcionará nesta segunda-feira (7) e na quarta-feira (9), como mais um ponto extra de vacinação contra a Covid-19 no município.

O ponto foi instalado pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento ao público será das 8h às 12h.

A parceria firmada através da 1ª Circunscrição de Trânsito (Ciretran) Mossoró possibilitará aos usuários que procuram os serviços do órgão, a imunização contra o novo Coronavírus.

A ação auxiliará tanto na iniciação daqueles que ainda não tomaram qualquer dose ou que não concluíram o esquema vacinal, bem como na aplicação da dose de reforço.

“É mais um ponto extra que colocamos à disposição da população, aumentando o leque de parcerias que são importantes para vencermos essa guerra contra a doença. São todos unidos para termos a população protegida”, comemorou Etevaldo Lima, Coordenador de Imunizações do Município.

Com a inclusão do Detran, Mossoró amplia o número de pontos extras disponíveis para a população buscar a imunização no município, que já conta com o Partage Shopping, UNP e FAEN (Faculdade de Enfermagem).

Além destes pontos, as Unidades Básicas de Saúde seguem realizando habitualmente a vacinação de adultos e crianças (a partir de 5 anos), tanto para a primeira dose, quanto para a complementação do esquema vacinal ou dose de reforço.

Confira horário e locais de atendimento dos pontos extras de vacinação:

- Detran (Segunda/7 e quarta/9) – 8h às 12h

- Partage Shopping (Segunda a sábado) – 10h às 18h / (Domingos) – 11h às 18h

- UNP (Terça e quarta) – 8h às 18h

- FAEN (Terça e quinta) – 11h às 16h