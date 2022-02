Amazon oferece cursos gratuitos na área de Tecnologia da Informação

As especializações são nas áreas de Análise de Dados, Segurança, Internet das Coisas (IoT), Machine Learning e Serverless (Computação sem Servidor). De acordo com a empresa, a própria plataforma orienta os usuários a encontrarem o conteúdo mais relevante para seu nível de habilidade e plano de carreira. Os interessados podem acessar a AWS Skill Builder e conferir as oportunidades disponíveis.