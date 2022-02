[COLUNA CHÁ COM LEITE] Você já experimentou o chá preto com leite?

COLUNA CHÁ COM LEITE

Por Cleusirene Alves





Você ja tomou chá com leite? E se esse chá fosse chá preto, você toparia experimentar?

O chá preto, segundo a internet, tem origem Chinesa. Porém Ingleses e escoceses foram os responsáveis pela introdução do mesmo na Europa.

Na República da Irlanda, o chá preto tem seus fãs, aqueles que o bebem como se fosse água, assim como também tem aqueles que não se agradam com o sabor forte. Porém na Irlanda o chá preto ganhou um incremento, o leite.

Experimentei o chá preto estilo irlandês, com leite e sem açúcar, pela primeira vez em outubro de 2017.

O sabor é único e forte, mas ao mesmo tempo, o delicado do leite faz uma mistura que agrada. A cafeína presente no mesmo afeta a qualidade do sono, então é melhor beber com moderação.

Acredito que o clima frio seja o grande motivo pelo qual o chá preto com leite é tão popular no país.

Os irlandeses consomem o chá preto durante todo o ano, porém no verão, quando a temperatura máxima às vezes chega a 28 graus, o consumo talvez seja menor.

Chá preto com leite em Mossoró, temperatura de 40 graus, funcionaria se fosse chá gelado. Acho q irei experimentar.