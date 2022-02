Secretaria de Saúde do RN nomeia 18 aprovados no concurso de 2018

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 09 de fevereiro a nomeação de dezoito servidores para os quadros da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

Foram nomeados três contadores, dez Assistentes Técnicos em Saúde (ATS), um engenheiro do trabalho e quatro enfermeiros que irão ocupar cargos em vacância por aposentadorias ou falecimento.

A medida foi possível após o surgimento de vacâncias dos não empossados em nomeações anteriores.

É de inteira responsabilidade do candidato o cadastro de Usuário Externo do SEI através do site https://gti.saude.rn.gov.br/site , clicando primeiramente na caixa “Cadastrar Usuário SEI Externo” e em seguida na caixa “Solicitar liberação para acesso SEI Externo RN”, e em seguida selecionar a opção “Solicitação Liberação Individual SEI Externo”, para que seu usuário seja liberado.

Confira as nomeações nos links abaixo:

http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20220209&id_doc=757077

http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20220209&id_doc=757079

http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20220209&id_doc=757081

http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20220209&id_doc=757083

http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20220209&id_doc=757085





Reclassificação

No último dia 04 de fevereiro, foi publicada a Portaria SEI nº 139, que estabelece critérios para reabertura do prazo para pedido de reclassificação de candidatos aprovados no Concurso nº 001/2018.

A Coordenadoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (CGTES) esclarece que a reclassificação é um recurso para os candidatos aprovados no concurso público Edital 001/2018 que já foram nomeados e não tomaram posse por razões diversas, (não ter concluído ainda um curso técnico ou residência médica; não ter tomado conhecimento da nomeação devido à desatualização dos dados cadastrais disponíveis nesta secretaria; estar residindo em outro Estado/País; entre outros) abrindo uma nova possibilidade de ser nomeado.

A reclassificação concede o remanejamento para o final da fila de espera, gerando ao candidato reclassificado, unicamente, a expectativa de direito de reconvocação após ser nomeado o último colocado da lista de aprovados, cuja nomeação ocorrerá em caso de interesse e conveniência da Sesap.

A portaria com as orientações para o pedido de reclassificação está disponível no link: http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20220204&id_doc=756607