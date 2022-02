SEEC/RN convoca professores e especialistas em educação; veja lista de convocados

O Governo do Rio Grande do Norte realizou uma nova convocação de professores para o quadro efetivo da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do RN (SEEC).

Os convocados foram aprovados no concurso nº 001/2015-SEARH/SEEC e no processo seletivo nº 001/2019-SEEC, a relação dos 324 nomeados está disponível na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) publicada nesta sexta-feira (11).

No total, três atos convocatórios foram publicados na DOE totalizando 307 servidores efetivos, sendo 280 professores e 27 especialistas em educação (suporte pedagógico), e 17 professores temporários.

Todos serão distribuídos, conforme demanda, em todas as 16 Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIREC), localizadas em Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Macau, Mossoró, Pau dos Ferros, Umarizal, Apodi, Assu, Angicos, Caicó, Currais Novos, Nova Cruz, Santa Cruz, João Câmara e São Paulo do Potengi para atuarem no ensino fundamental, no ensino médio e na educação especial.

Os convocados atenderão às disciplinas de música, educação física, filosofia, história, língua inglesa, língua espanhola, língua portuguesa, química, geografia, biologia, matemática, arte e sociologia.

Os professores temporários atuarão no eixo tecnológico, nas áreas de administração/recursos humanos, agroecologia, informática, manutenção e suporte em informática, meio ambiente, segurança do trabalho e sistemas de energia renovável.

“As vésperas do início de mais um ano letivo, estamos realizando uma nova convocação de educadores para o quadro da Secretaria de Educação. Os professores e especialistas atenderão as demandas existentes em nossas escolas e devem começar a atuar ainda neste primeiro bimestre letivo. Mais um sinal do compromisso deste governo, liderado pela professora Fátima Bezerra, em prol do ensino público de qualidade”, desta o professor Getúlio Marques, secretário de Educação do RN.

A lista completa dos convocados pode ser consultada no DOE, onde também constam as informações sobre documentos e exames de saúde necessários à admissão no quadro de servidores estaduais.

Após reunir toda a documentação pessoal e médica obrigatória, os nomeados devem se apresentarem na DIREC de origem da sua convocação.

Editais de Convocação

Professores Efetivos

Especialistas em Educação

Professores Temporários (Eixo Tecnológico)