RN recebe mais 225.110 doses de vacinas para reforçar campanha contra a Covid-19

Esta semana, a Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP) recebe 225.110 doses de vacinas para reforçar a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte.

Hoje (14) chegaram 26.910 doses, às 10h55, do imunizante da Pfizer que será destinado à segunda dose dos adolescentes de 12 a 17 anos. Mais 80.250 doses do imunizante da Astrazeneca chegaram às 11h55.

Já amanhã (15), 117.950 doses da Janssen chegam às 12h15 no Aeroporto Internacional. A distribuição acontecerá no início da tarde desta terça-feira (15) e contará com o quantitativo de doses pediátricas que chegaram na última semana.

A Sesap reforça a importância de procurar os postos de vacinação para completar o esquema vacinal dos adolescentes de 12 a 17 anos e também para que as pessoas façam a dose de reforço.

“Os imunizantes são destinados para o reforço dos adultos e para a D2 dos adolescentes. É fundamental que as pessoas tenham consciência de que só com o reforço e a completude do esquema vacinal é que estarão protegidas contra a doença”, disse Kelly Lima, coordenadora de Vigilância em Saúde da SESAP.

Hoje, o Estado do Rio Grande do Norte tem 192.224 pessoas com a segunda dose em atraso e mais de 700 mil pessoas com a dose de reforço.

Vacinadas com primeira dose ou dose única são 2.835.178 pessoas, o que representa 89% da população. 2.478.294 são pessoas totalmente vacinadas, ou seja, com a segunda dose, 78% da população. Com a dose de reforço (D3),são 993.562 pessoas, o que representa 31% da população geral.

O Estado recebeu até hoje 7.099.960 doses durante a campanha de vacinação e foram aplicadas 6.248.975 até o momento.