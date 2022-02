Educação de Serra do Mel realiza Semana Pedagógica

A abertura foi com o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL) e pela secretária municipal de Educação, a primeira-dama Milane Azevedo. O prefeito ressaltou a importância do momento que é essencial para realizar planejamento estratégico do ano letivo.

Aconteceu de 7 a 11 de fevereiro a Semana Pedagógica, em Serra do Mel, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, que aconteceu de forma online, via aplicativo Zoom, na plataforma do Youtube.

A abertura foi com o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL) e pela secretária municipal de Educação, a primeira-dama Milane Azevedo. O prefeito ressaltou a importância do momento que é essencial para realizar planejamento estratégico do ano letivo.

“A educação é um dos pilares do crescimento social que desejamos para Serra do Mel e também uma das prioridades da administração municipal”, frisou o prefeito Bibiano.

A secretária destacou que durante a Semana Pedagógica aconteceram diversas palestras para os professores, assim como workshops e dinâmicas, tendo como principal objetivo o de proporcionais mais conhecimento para os professores.

“A Semana Pedagógica foi bastante participativa e produtiva. Bem mais que nos anos anteriores”, comentou a secretária, que agradeceu a todos parceiros envolvidos, aos palestrantes e professores que participaram da Semana Pedagógica, que teve como tema base: “Educando o olhar para educação e movimento”.