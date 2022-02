PMM e IFRN abrem inscrições para curso de eletricista de sistema de energia renovável

O objetivo do curso é capacitar mão de obra para inserção no mercado de trabalho. As inscrições podem ser realizadas na secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo, bairro Aeroporto, até a próxima sexta-feira (18). Os interessados precisam ter a partir de 18 anos e ensino fundamental completo. Os candidatos às vagas devem apresentar CPF, RG, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e o Número de Identificação Social (NIS).