RN é o terceiro estado do Brasil que mais vacina crianças contra a Covid-19. No rancking de vacinação de crianças de 5 a 11 anos, o Rio Grande do Norte é o terceiro estado do brasil que mais vacina crianças contra a Covid-19 atrás apenas de São Paulo e Distrito Federal. O RN tem como público alvo o total de 335.093 crianças. A serem imunizadas. Até o momento, 118.081 crianças foram vacinadas, o que representa 35% desta população. A meta é chegar a 95%.

A Campanha de imunização das crianças entre 5 a 11 anos, teve início com a chegada das vacinas pediátrias da Pfizer no dia 14 de janeiro. Hoje (15), completa um mês da primeira aplicação, que aconteceu no município de São Gonçalo do Amarante com a presença da governadora Fátima Bezerra. Até o momento foram distribuídas 335 mil doses, sendo 110 mil da Coronavac e o restante da Pfizer pediátrica, o suficiente para iniciar o esquema vacinal de todas as crianças nessa faixa etária, que tem como público alvo o total de 335.093 crianças. Até o momento, o RN vacinou 118.081 crianças, o que representa 35% desta população. A meta é chegar a 95%.

O Estado, se encontra hoje, no terceiro lugar no país no rancking da vacinação de crianças (de acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde), ficando em primeiro o Estado de São Paulo e em segundo lugar o Distrito Federal.

"A SESAP reforça, que mesmo o RN ser o terceiro estado que mais vacina no Brasil, temos um número alto de crianças que precisam iniciar o esquema vacinal. São mais de 200 mil crianças que necessitam ser vacinadas. Recebemos e distribuimos mais de 335 mil doses, o que corresponde ao número total de crianças e a meta é que em meados do mês de março possamos alcançar 95% deste público. Precisamos pensar na proteção das crianças, principalmente neste momento de retorno às escolas de forma presencial", disse Kelly Lima, coordenadora de Vigilância em Saúde da SESAP.

Na tarde desta terça-feira (15), a Sesap distribuirá 137.060 doses, às 13h na Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT). Serão 19.900 da Pfizer Pediátrica para todos os municípios, destinadas ao esquema primário (D1) para crianças entre 5 a 11 anos.

Além disso, Serão 80.250 doses de Astrazeneca para reforço (D3) para população acima de 18 anos, 24.252 doses da Pfizer para esquema vacinal primário (D2) para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. 882 doses da Pfizer para esquema vacinal de D2 e D3. 9. 505 de Astrazeneca, 480 doses da Janssen para dose de reforço do município de Ipanguaçu. 1.800 doses de Coronavac solicitadas para D1, D2 e D3 para os munípios de Santa Cruz e São Pedro.

A logística para a operação da vacina nas crianças será a mesma mantida pela Sesap, em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), desde o início da campanha, há cerca de um ano, com a distribuição das doses em menos de 24h após a chegada do carregamento ao estado.