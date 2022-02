Visitas presenciais são retomadas em 16 presídios do Rio Grande do Norte

A Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) autorizou nesta quarta-feira (16), a retomada das visitas presenciais dos familiares aos presos em 16 presídios do Rio Grande do Norte. A liberação das visitas se baseou em novo parecer do Comitê de Crise da Covid-19 da pasta.



Somente na Penitenciaria Estadual do Seridó, em Caicó, segue isolada por registrar 13 casos de Covid entre os internos.

As visitas aos presidiários foram suspensas no último dia 21 de janeiro, após a Seap registrar 118 casos confirmados de Covid entre os presos de várias unidades do estado. Todos os casos positivos foram tratados pelas equipes de saúde prisional dos municípios, sem a necessidade de internamento hospitalar.



Para as visitas presenciais é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação, o uso de máscara e o cumprimento das medidas de prevenção e combate ao Covid-19. O acesso de crianças também está autorizado.



Segundo a Seap, o serviço de visitas virtuais (televisitas) que permaneceu em pleno funcionamento em todas as unidades prisionais no período de isolamento, terá continuidade.

O sistema prisional do RN tem 11.752 internos. Desde março de 2020, foram registrados 851 presos infectados e curados, e dois óbitos. Entre os policiais penais, foram 415 casos e três óbitos.

Unidades que voltarão a receber visitas sociais:

• Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta;

• Penitenciária Rogério Coutinho Madruga, em Nísia Floresta;

• Penitenciária Estadual de Parnamirim;

• Cadeia Pública de Natal;

• Penitenciária João Chaves Masculino, em Natal;

• Penitenciária João Chaves Feminino, em Natal;

• Centro de Detenção Provisório Feminino de Parnamirim;

• Cadeia Pública de Nova Cruz;

• Cadeia Pública Dinorá Cimas, em Ceará-Mirim;

• Penitenciária Agrícola Doutor Mário Negócio, em Mossoró;

• Penitenciária Feminina, em Mossoró;

• Cadeia Pública, em Mossoró;

• Centro de Detenção Provisório de Apodi;

• Centro de Detenção Provisório de Caraúbas;

• Penitenciária Regional de Pau dos Ferros;

• Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento, em Natal.