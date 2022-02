Prefeito Alan Silveira projeta municipalizar o trânsito na cidade de Apodi

Em entrevista exclusiva ao MH, o prefeito Alan Silveira destacou ainda que no primeiro mandato, procurou organizar a administração como um todo, já tendo conseguido fazer investimentos e inaugurar cerca de 70 obras, o que o levou a ser reeleito. Observou que apesar de se tratar de uma pandemia, a equipe de saúde do município conseguiu realizar um bom atendimento a população do município. Confira entrevista na ÍNTEGRA.

O prefeito de Apodi, Alan Silveira, faz uma avaliação do que foi o primeiro mandato (2017 a 2020) e do primeiro ano (2021) do segundo mandato. Ainda na primeira gestão, o gestor destaca que concluiu mais de 70 obras, conseguindo a reeleição.

Em 2022, o prefeito trabalha para municipalizar o trânsito. No primeiro ano, destaca que mesmo durante o período de pandemia, conseguiu entregar várias obras de interesse público, não só da cidade, onde mora cerca de 20 mil habitantes, mas também na cidade.

“Estamos trabalhando muito esta parte macro, preparando o plano diretor. Queremos, já agora em 2022, municipalizar o trânsito”, destaca o prefeito Alan Silveira, observando que no processo de organização da gestão, fez caixa, através de planejamento com resultados.

Sobre a pandemia, o prefeito Alan Silveira disse que no primeiro ano, o Governo Federal enviou recursos (forçado pelo Congresso Nacional), porém, no segundo ano de pandemia, não vieram recursos extras. Porém, para ele, esta não foi a pior questão enfrentada.

O prefeito reclama que as empresas que produzem e as que vendem aproveitaram o período de pandemia, o momento de desespero da população, para aumentar os preços de seus produtos com a finalidade clara de enriquecer à custas de uma pandemia.

Lembrou que um respirador pulmonar mecânico, antes da pandemia, custava média de R$ 60 mil, quando começou a pandemia, o valor do respirador pulou para R$150 e R$ 200 mil. O mesmo com relação aos medicamentos e insumos hospitalares.

No segundo ano, o prefeito Alan Silveira disse que já havia preparado a cidade para enfrentar a pandemia, tendo superado dentro dos limites, Agora em 2022, o prefeito Alan Silveira disse que o trabalho de combate a pandemia foi triplicado, devido as doenças gripais.





Mais sobre esta entrevista exclusiva ao MH, o prefeito Alan Silveira fala sobre as incríveis potencialidades econômicas do município, destacando-se a fruticultura irrigada, o calcário e o futura produção de algodão, numa área de 20 mil hectares.

Alan destaca ainda a riqueza hídrica, tanto em represa (Barragem de Santa Cruz e a Lagoa) como no subsolo (água minera abundante), assim como o solo fértil e insolação perfeita.

O município também é um grande produtor de arroz vermelho, caju e castanha e mel de abelha. "O povo é trabalhador, temos as condições e a consequência é renda, qualidade de vida", diz.

Este conjunto de potencialidades, associado a gestão organizada, permitiu o prefeito Alan Silveira pagar os 33,24% dos professores em fevereiro retroativo a janeiro. Também deu aumento as demais categorias de servidores públicos do município.

Apodi tem 36 mil habitantes e é um dos mais promissores em termos de potenciais econômicos do Rio Grande do Norte.