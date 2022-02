TJP de São Miguel condena Paulo Roberto a 23 anos de prisão pela morte de Renata Ranyelle

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da comarca de São Miguel, no alto oeste do Rio Grande do Norte, decidiu pela culpa de Paulo Roberto da Silva no homicídio de Renata Ranyelle Almeida.

O crime aconteceu em 23 de novembro de 2019, em uma loja de roupas onde a vítima trabalhava como vendedora.

Com a decisão dos jurados, Paulo foi condenado a 23 anos e nove meses de prisão em regime, inicialmente, fechado. O julgamento ocorreu na terça-feira (15) e a setença foi proferida por volta das 18h.

Paulo Roberto era ex-namorado de Renata. No dia do crime, ele se passou por um assaltante para simular um crime de latrocínio, mas levantou suspeitas ao fugiu do local sem levar nada.

Veja mais:

Suspeito de atirar no rosto de vendedora, ex-namorado está sendo procurado pela polícia





Paulo foi preso em 11 de novembro de 2019, no município de Guarulhos, em São Paulo. Ele fugiu para a região depois de passar a ser o principal suspeito do crime.

Veja mais:

“Eu fiz ele acreditar que eu confiava na inocência dele”, diz irmão de Ranyelle





Após ser preso e confessar o crime, Paulo Roberto disse que matou por ciúmes, após receber fotos de Renata Ranyelle com outro homem na saída de uma festa.

Após ser baleada, a jovem ainda passou seis dias internada no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, mas morreu no dia 29 de novembro de 2019.

Ela deixou uma filha pequena, fruto do relacionamento que teve com Paulo Roberto.

Veja mais:

Baleada no rosto, Renata Ranyelle morre no HRTM, em Mossoró-RN