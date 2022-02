Prefeitura reforça segurança viária com nova sinalização no bairro Doze Anos

O bairro Doze Anos, zona Central de Mossoró recebeu novas sinalizações através do Departamento de Sinalização Viária da Prefeitura de Mossoró, para reforçar a segurança local.

As novas sinalizações foram instaladas na rua Manoel João com a rua Frei Miguelinho. O cruzamento é um dos pontos críticos monitorados pelo Departamento de Engenharia. A região contava apenas com placas de trânsito e recebeu o reforço de sinalização horizontal.



As demarcações adicionadas ao solo melhoram a visibilidade, promovendo mais segurança para o trânsito.

De acordo com Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, os trabalhos têm como objetivo reduzir o número de acidentes e preservar vidas. “Salvar vidas no trânsito é nossa prioridade. Quando o município investe em sinalização, diminui o risco de acidentes, e é isso que estamos fazendo. Várias regiões já foram beneficiadas com o serviço de manutenção e adição de novas sinalizações”, disse.

Luís Correia destaca que “continuamos no processo de sinalização das vias da cidade, principalmente naqueles pontos críticos onde pela estatística é demonstrado que existem acidentes. Na região foi feito uma melhoria para que quando as pessoas forem realizar a travessia, principalmente na rua Manoel João, possam perceber se podem atravessar de forma segura”, explicou.

“Montamos um cronograma, dando prioridade às ruas e avenidas que possuem um índice elevado de acidentes. Nossas equipes estão monitorando esses pontos e avançando nos serviços. Já contemplamos várias regiões com novas sinalização, e vamos continuar com esse trabalho, melhorando o trânsito local”, enfatizou Cledinilson Morais, secretário de Segurança.