Prefeito de Serra do Mel anuncia R$ 7,2 milhões para perfurar poço profundo na Vila Brasília

Como é tradição, o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL) abriu o ano legislativo na manhã desta quinta-feira, 17, na Câmara Municipal de Serra do Mel, com a participação de todos os vereadores.

Ele destacou o trabalho realizado no ano de 2021 e também a boa relação com o Legislativo, que é salutar e importante para a gestão, principalmente em anos difíceis como os últimos provocados pela pandemia do Coronavírus.

O prefeito enalteceu e parabenizou os profissionais da saúde que do ano de 2020 até os dias atuais tem sido uns verdadeiros heróis no enfrentamento ao Coronavírus.

“Aqui deixo meu reconhecimento e acima de tudo, os meus parabéns a todos os profissionais da saúde, que bravamente lutaram e lutam para salvar vidas”.

Dentre as ações implementadas no ano passado, o gestor destacou as pastas da Agricultura, Obras, Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Saúde as que mais receberam investimentos e realizaram ações.

Na agricultura, o prefeito citou as parcerias com Emater, Embrapa e Ufersa visando orientação sobre controle de doenças na cajucultura, bem como a correção do solo com uso de calcário e outros produtos.

Na saúde, o prefeito ressaltou a implantação de novas especialidades no Centro de Fisioterapia, a construção da Unidade Básica de Saúde José Erivan da Silva, na Vila Brasília, entre outras diversas ações.

Na Educação, o gestor destacou que foram realizadas reformas e melhorias em diversas escolas do município. Em parceria com as empresas Echoenergia, Volta e Brasil Solidário fez a entrega de equipamentos e kit de biossegurança para professores e alunos e destacou várias outras.

PARA 2022

O prefeito anunciou a perfuração de um poço profundo na Vila Brasília, que inicialmente está orçado em R$ 7,2 milhões. Sendo R$ 5 milhões conseguido pelo deputado federal João Maia (PL), junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem como ministro o ex-deputado federal Rogério Marinho, sendo R$ 2.238,000,00, mais precisamente, com recursos próprios do município.

Para Educação, o prefeito disse que a gestão vai construir a primeira escola da Educação Básica, que ficará ao lado da UBS, na Vila Brasília.

Na saúde, o anúncio foi da ampliação e reforma do Hospital Dr. Sílvio Romero de Lucena. E com recursos próprios vai construir um posto de saúde da Vila Acre já com as devidas adequações orientadas pelo Ministério da Saúde.

Na Assistência Social o prefeito anunciou que fará a entrega de 400 unidades habitacionais e esse ano vai construir mais 100 unidades.

Para os desportistas, Bibiano anunciou que fará reforma e ampliação no estádio “O Fião”, que terá arquibancada, alambrado, cabine de rádio e melhor estrutura.

Ao final, o prefeito agradeceu aos deputados estaduais Dr Bernardo (prestigiou a leitura), deputado George Soares e Souza, que destinaram emendas para o município, assim como o deputado federal João Maia e Beto Rosado.