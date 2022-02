Medida implementada no Centro da cidade há cerca de trinta dias, segundo o gerente executivo de mobilidade Luiz Correia, na Coluna Trânsito em Vida, tem como objetivo evitar acidentes e dá mais fluidez o trânsito no centro da cidade, que em dias de sábado fica intransitáveis

Há cerca de trinta dias, a Prefeitura Municipal, através da Diretoria Executiva de Mobilidade, estabeleceu quatro locais no Centro da cidade de Mossoró para servir apenas para embarques e desembarques de passageiros, sejam de Mossoró ou de cidades vizinhas.

O objetivo é evitar acidentes e dá mais fluidez ao trânsito. Os pontos definidos para embarques e desembarques no Centro de Mossoró são: Praça do Pax, Praça Bento Praxedes (ou Praça do Codó ou do Relógio), Rua Idalino de Oliveira e ao lado do Mercado Central.

Além de carros particulares, vão poder parar para desembarcar seus passageiros, os taxistas de Mossoró e os veículos de transporte alternativos de outras cidades, assim como pessoas físicas de Mossoró, que precisem deixar alguém para fazer compras no Centro da cidade.

Os locais estão demarcados por placas e não pode ser utilizado como estacionamento.