Cinthia Sonale recepciona Natália Bonavides e solicita ambulância para atender a zona rural

Na tarde deste sábado (19/02) a prefeita Cinthia Sonale e o Vice prefeito Valdeci Caetano, receberam, no gabinete da Prefeitura de Grossos, a deputada federal Natália Benavides (PT) para entrega de ofício referente à destinação de Emenda Parlamentar solicitando melhorias para a saúde do município.

Na ocasião, a prefeita fez a entrega de um ofício solicitando a aquisição de uma ambulância semi UTI para ampliar o atendimento em saúde das comunidade rurais. Uma reivindicação antiga das comunidades que vai proporcionar mais qualidade de vida para a população da zona rural.

A prefeita Cinthia lembrou que foi recebida no ano passado pela deputada em Brasília, e que Nathalia já destinou uma emenda no valor de R$ 100 mil para o custeio da saúde de Grossos. Desta vez, a prefeita solicita mais um recurso importante para o suporte a saúde.

“Nós temos uma deficiência na saúde, recebemos o município com sérios problemas estruturais e recursos escassos, principalmente no que se refere a frota. A ambulância será bem-vinda no nosso município. Nós temos duas ambulâncias bem sucateadas e uma ambulância semi UTI que também foi fruto de uma emeda do deputado Souza, mas nós precisamos de um suporte maior e esperamos contar com a deputada Nathalia para dar um melhor atendimento ao povo de Grossos”, afirmou Cinthia.

A deputada Nathalia agradeceu a recepção da prefeita e reafirmou seu compromisso de continuar priorizando os principais problemas dos município.

“Recebemos das mãos da prefeita o pedido de uma ambulância e prometemos lutar juntas em busca desses recursos e fortalecer todos os projetos que venham a beneficiar toda a população de Grossos. Contem com nosso mandato. Estamos a serviço do povo potiguar", disse a deputada Natália Bonavides.

No encontro, foi discutido ainda a destinação de emenda para construção de uma quadra poliesportiva para o Polo Educa Grossos, que é uma exigência do ministério da educação para a implementação do curso de Educação Física no município. A deputada firmou compromisso com a prefeita de priorizar também recursos para a educação da cidade.