Deputada Natália reforça ensino técnico com 7 milhões no RN

A deputada federal Natália Bonavides (PT/RN) destinou cerca de R$ 7 milhões para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) investir em políticas de Assistência Estudantil.

Desde 2019, os Institutos e Universidades federias têm sido alvos dos cortes e contingenciamentos por parte do governo na educação, que atingiram diretamente as políticas de assistência estudantil. Milhares de estudantes foram obrigados a desistir dos estudos por falta de apoio e políticas de permanência.

Para a deputada, a defesa da educação pública e de qualidade é uma prioridade para o mandato.

“O nosso mandato tem como uma das prioridades a defesa da educação pública de qualidade, é a continuidade do trabalho que a hoje Governadora Fátima Bezerra, fazia quando foi deputada, já destinamos R$ 3 milhões em recursos e este ano, vamos destinar mais R$ 7 milhões na área de assistência estudantil, esperamos que agora com esse recurso fortaleça ainda mais a permanência dos estudantes no IFRN, queremos que os filhos dos trabalhadores tenham o direito a educação pública, gratuita e de qualidade”, disse a deputada.

No Rio Grande do Norte são 42 unidades do IFRN atendendo a mais 40 mil estudantes. Desse total, 92,4% possuem renda familiar percapita menor que um salário mínimo e meio, apresentando perfil para inclusão nas ações de assistência estudantil.

Para enfrentar o impacto provocado pelo Governo Bolsonaro, a deputada Natália Bonavides, destinou mais de R$ 18,5 milhões à educação do Rio Grande do Norte. São recursos para assistência estudantil, para melhorias na infraestrutura, reformas em bibliotecas, para equipar laboratórios e para ajudar no funcionamento da UFRN, UFERSA, IFRN e UERN.