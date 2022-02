Tarde violenta: Mossoró registra mais dois homicídios nesta segunda-feira, 21

Uma tarde de segunda-feira violenta na região do Grande Alto de São Manoel, em Mossoró. Em três ataques com cerca de 5 horas de diferença, neste dia 21 de fevereiro, quatro pessoas foram mortas a tiros no município.

Além do duplo homicídio que aconteceu no início da tarde, na região do Papoco, por volta das 16h50 a Polícia Militar foi acionada para outra ocorrência de homicídio na Rua Raimundo Firmino de Oliveira, nos Teimosos, bairro Costa e Silva.

A vítima foi identificada como Francisco Nadson Silva de Araújo. Ele trabalhava como entregador em um depósito de Água e Gás, localizado na lateral do supermercado Queiroz.

O homem estava dentro do depósito quando dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele. Uma unidade do Samu ainda chegou a ser acionada, mas os paramédicos apenas constataram o óbito.

Os peritos do Itep, juntamente com a equipe do Delegado Rafael Arraes, da Delegacia de Homicídios de Mossoró, ainda apuravam o caso quando o Ciosp acionou a polícia militar para outra ocorrência, no Planalto Treze de Maio.

Vinicius Emerson Silva Cosme, de 20 anos, foi baleado por volta das 17h40, na Rua Chico Linhares, nas proximidades do Acapulcos.

O jovem estava em uma motocicleta e foi abordado por suspeitos que se aproximaram dele em uma bicicleta, já atirando. Vinicius ainda chegou a ser socorrido com vida para o HRTM, mas acabou entrando em óbito na ambulância, antes de chegar ao hospital.

Familiares afirmaram que ele havia acabado de sair de casa, na rua por trás de onde o crime aconteceu, afirmando que iria sacar dinheiro no supermercado, mas não chegou ao local.

Os corpos das duas vítimas serão levados à sede do Itep, onde passarão por exames e serão liberados para sepultamento. Os crimes serão investigados pela DHM.

Com mais estes dois crimes de homicídio, Mossoró chega ao 28º caso no ano de 2022.