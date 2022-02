PM registra duplo homicídio no bairro Planalto 13 de Maio, em Mossoró

As vítimas foram identificadas como Vitor Renan Medeiros Xaxá, de 24 anos, Arthur Anderson Nunes dos Santos, de 20 anos. O crime aconteceu por volta das 12h30 desta segunda (21). De acordo com informações da PM, os dois estavam dentro de uma residência, quando esta foi invadida por cerca de 4 suspeitos armados. Eles foram mortos com diversos disparos de arma de fogo, que não puderam ser contabilizados pela perícia no local. Os suspeitos fugiram com destino ignorado.