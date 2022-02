Prefeitura de Mossoró inicia Jornada Pedagógica nesta terça-feira, 22

Será aberta nesta terça-feira (22), com o tema “Novos tempos, novas práticas: ressignificando o processo de ensino e aprendizagem”, a Jornada Pedagógica 2022 da rede municipal de ensino de Mossoró. O evento, que marca o início do ano letivo, acontecerá em formato híbrido, com parte da programação desenvolvida presencialmente no Hotel Thermas e transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Mossoró no YouTube. A abertura se dará às 18h.



Na primeira noite, o palestrante é o Prof. Dr. Luiz Gomes da Silva Filho, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Ele abordará na conferência de abertura o tema norteador da Jornada Pedagógica 2022. Estão sendo convidados a participar, presencialmente, supervisores e gestores escolares. Professores e demais profissionais da educação poderão acompanhar a palestra pela internet.



“A Jornada Pedagógica é um momento muito especial para a toda a rede municipal. Em virtude ainda do contexto pandêmico, optamos por manter o formato híbrido do evento, assim como ocorreu em 2021, quando participaram das transmissões profissionais de 18 estados e o Distrito Federal. Foi um grande sucesso e temos certeza que este ano alcançaremos o nosso objetivo, que é trabalhar a perspectiva do processo de ensino e aprendizagem dentro desse novo tempo que vivenciamos”, destaca a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.



A programação da Jornada segue na quarta-feira (23), com palestra da Profª Dra. Denise Maria de Carvalho Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ela abordará a temática “Campos de experiências e direitos da aprendizagem na construção da rotina na Educação Infantil”. O público-alvo é formado por professores da Educação Infantil. A palestra será transmitida pelo Youtube da Prefeitura de Mossoró, a partir das 8h.



Também na quarta (23), às 14h, pelo Youtube, a Profª Me. Miria Helen Ferreira de Souza, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), trará à discussão o tema “A gestão da sala de aula e os desafios de uma aprendizagem significativa com foco na recuperação das aprendizagens”. Sua palestra é voltada para professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais, Finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Encerrando a programação, na quinta-feira (24), supervisores e gestores escolares da rede municipal voltam a se reunir presencialmente no Hotel Thermas, a partir das 14h, para acompanharem a palestra que tem como tema “Projeto político-pedagógico e Mapa Educacional: instrumentos de planejamento e gestão da rede municipal de Mossoró”.



O assunto será abordado pela Profª Dra. Gilneide Maria de Oliveira Lobo, atualmente exercendo a função de gerente executiva Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, e pelo professor Francisco Hélio de Oliveira Rodrigues, gerente executivo de Avaliação, Planejamento, Inovação e Tecnologia da SME.