Homem mata ex-mulher e tira própria vida dentro de apartamento na Grande Natal

Um homem matou uma mulher a tiros e depois tirou sua própria vida na manhã desta terça-feira (22) dentro de um apartamento em um condomínio de Parnamirim, região metropolitana de Natal. O caso aconteceu no 13º andar do prédio.



A Polícia Militar confirmou as mortes no início da tarde. O crime aconteceu no condomínio Top Life, localizado na avenida Maria Lacerda Montenegro.



As primeiras informações que chegaram a PM, eram de que havia uma mulher refém e que os vizinhos ouviram disparos de tiros. A Polícia então acionou reforço de equipes do 3º Batalhão, da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), do Batalhão de Choque (BPChoque) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).



No entanto, segundo os policiais, ao entrar no apartamento, após o meio-dia, os militares do Bope encontraram vítima e agressor já sem vida.



A mulher foi identificada como Kalina de Azevedo Marques, de 43 anos, de acordo com informações de familiares, ela tentava se separar há pelo menos oito meses do ex- marido marido, Mauricio Rocha de Farias Neto, de 39 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele cometeu suicídio após matar a esposa.

"Ela vinha tentando se separar há 8 meses, mas ele não queria. Nesse período o Maurício inventou várias desculpas, inclusive que estava doente, ameaçou ela, tudo pra ela não sair de casa. Ela já tinha alugado outro apartamento e hoje veio aqui pra buscar as coisas dela, mas aconteceu essa tragédia", disse a irmã de Kalina, que preferiu não se identificar.



"Havia a princípio informações de que poderia ter refém no local, o Bope fez o cerco necessário, tentou verificar a possibilidade de negociação, mas houve silêncio completo. Foi então que foi realizado a entrada no local. Infelizmente, ao entrar, constatou-se a presença de dois corpos dentro do apartamento: um na cozinha e outro na entrada de um dos quartos", afirmou o major Marcelo Litwak, porta-voz da PM.



Um vídeo feito por câmeras de segurança do condomínio, que circula nas redes sociais, mostra policiais militares dentro do prédio, entrando em um elevador.



As informações iniciais recebidas pela PM é de que o homem e mulher eram marido e esposa, que estavam em processo de separação. A mulher teria ido ao local com uma filha para realizar a sua mudança, quando o ex-companheiro chegou, tirou a filha do local e se trancou no apartamento com a ex-companheira.



Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local por volta do meio-dia, mas deixou o condomínio pouco tempo depois, com a confirmação dos óbitos.



O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e a Polícia Civil foram acionados para recolher os corpos, e iniciar o processo de perícia e investigação do caso.