Hospital da Mulher: obra de implantação da maior unidade hospitalar do RN está 60% concluída

A implantação da maior unidade hospitalar do Rio Grande do Norte está 60% concluída e ficará pronta ainda em 2022.

O secretário de Gestão de Projetos e Metas, Fernando Mineiro, coordenador do Projeto Governo Cidadão, vistoriou a execução da obra do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, nesta quarta-feira, 23, ao lado de equipes do Governo Cidadão e da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap RN).

O Governo do RN está realizando a obra com recursos estaduais via empréstimo com o Banco Mundial.

Entre os principais serviços em execução na área externa estão o de drenagem e a instalação das placas que compõem a fachada do prédio e do piso intertravado da circulação.

No interior, os serviços se concentram nas instalações elétricas, de tubulações de ar condicionado, de caixas de descarga, do revestimento cerâmico e do porcelanato, mais as esquadrias e pintura.

O bloco A, dedicado às enfermarias, tem o serviço mais adiantado, com revestimento, pisos e esquadrias já instalados; o bloco C, reservado às cirurgias, é o próximo a ser finalizado. Semanalmente, um relatório da obra é emitido para o coordenador do Governo Cidadão para garantir o cumprimento do cronograma – a obra será entregue ainda em 2022.

MAIOR LICITAÇÃO OCORRERÁ EM MARÇO

Para a implementação do Hospital da Mulher estão previstas 16 licitações para compra de equipamentos, mobiliários e veículos, que somam mais de R$ 45 milhões.

Duas delas já ocorreram, no valor total de R$ 4,5 milhões, quando foram adquiridos equipamentos de grande porte para estruturação do Hospital, como aparelhos de Raio X, mamógrafo e outros que necessitavam estar no local antes das obras físicas serem erguidas.

A maior licitação de equipamentos para a unidade está agendada para o dia 07/03/2022, às 9h. Os detalhes podem ser acessados na capa do site do Governo Cidadão, no botão reservado às informações sobre o Hospital da Mulher. O endereço é o www.governocidadao.rn.gov.br.



As licitações de equipamentos a serem comprados para o Hospital contam com consultas públicas com potenciais fornecedores de equipamentos médico-hospitalares para dar transparência e promover uma ampla concorrência entre empresas do ramo hospitalar.

Todo o processo é amparado pelas Diretrizes de Aquisições do Banco Mundial e passam por análises das áreas técnica e jurídica do Projeto Governo Cidadão.

SERVIÇOS

Paralelamente às obras e às aquisições de equipamentos, foi planejada e finalizada a Carta de Serviços da unidade, formatada por um Grupo de Trabalho formado por técnicos do Governo Cidadão e da Sesap com a colaboração de universidades parceiras, sobretudo as da região: Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Universidade do Estado do RN (UERN) e Universidade Federal do RN (UFRN).

O modelo de gestão do hospital foi debatido em audiência pública na Câmara Municipal de Mossoró, para ampliar a participação da sociedade na formatação do equipamento.

O planejamento entre Sesap e UERN prevê que a gestão acadêmica fique a cargo da instituição de ensino, que também deverá colaborar com a parte administrativa, tornando o hospital um grande campus, formando profissionais qualificados para atuar no próprio Hospital da Mulher e em outras unidades de saúde, superando um dos entraves da Saúde potiguar, que é a escassez de mão de obra qualificada.

“Esta é uma ação vistoriada periodicamente, porque sua finalização é prioridade do governo da professora Fátima Bezerra”, disse Mineiro, lembrando que a ação é planejada em acordo com o Banco Mundial, órgão viabilizador dos recursos.

Em tom emocionado, a reitora da UERN, Cicília Maia, disse que "as áreas do hospital voltadas à formação profissional darão uma contribuição inédita ao setor".

Para a secretária adjunta da Sesap, Lyane Ramalho, "o impacto positivo dessa unidade será transformador para a saúde feminina, não apenas na região Oeste, mas em todo o estado".

SOBRE O HOSPITAL DA MULHER

Ao todo, serão mais de 160 leitos focados na atenção materno-infantil, ginecológica e obstétrica de média e alta complexidade. O investimento total é de cerca de R$ 125 milhões - R$ 85 milhões para obras e R$ 40 milhões em equipamentos.

Também estiveram presentes à vistoria, pela Sesap, coordenadores de

Gestão de Pessoas, Administrativo, Regulação e Avaliação; Subcoordenadores das Redes de Atenção; de Atendimento Hospitalar; e de Assistência Farmacêutica; e a gerente da II Ursap, Emiliana Bezerra Cavalcanti. Acompanhados de suas equipes, estiveram os diretores do Hospital Rafael Fernandes, Leonardo Menezes, e a diretora do Hospital Tarcísio Maia, Francisca Nilza Batista "Branca". O empresário da CG Construções, Danilo Gurgel, também participou da vistoria.