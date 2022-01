Quinta licitação para compra de equipamentos para o Hospital da Mulher acontece em 31 de janeiro

O Governo do RN, por meio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap RN), promove no próximo dia 31 de janeiro, às 9h da manhã (horário de Brasília-DF), a quinta licitação para aquisição de bens para o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em construção em Mossoró.

O pregão eletrônico de Nº 148/2021 será destinado à aquisição de equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, como sistema de vídeo endoscopia flexível, aparelho de raio-x digital portátil e ultrassom, que servirão aos setores de imagem, centro cirúrgico, UTI, entre outros.

Poderão participar licitantes nacionais ou estrangeiros, individualmente ou consorciados, que atendam as condições exigidas no edital. De acordo com pesquisas de mercado, a estimativa é de que este investimento seja de cerca de R$ 20 milhões.

“Estamos trabalhando para dar celeridade às obras do hospital, enquanto damos andamento às aquisições de equipamentos e finalizamos o modelo de implantação para que a unidade esteja a serviço da população ainda em 2022”, disse o secretário de Gestão de Projetos e Metas, Fernando Mineiro, coordenador do Governo Cidadão.

A modalidade da licitação a ser utilizada será a de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, e se dará através do site www.licitacoes-e.com.br sob ID 184 GO número 898800.

O Edital está disponível no www.governocidadao.rn.gov.br no menu Licitações/Manifestações de Interesse. O investimento se dará por meio do Governo Cidadão e Sesap, e de dotação orçamentária garantida pelo acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial.

Para mais esclarecimentos, as empresas interessadas em participar do certame podem buscar a Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do RN, no Centro Administrativo do Estado, ou contactá-la por meio do (84) 3232.1964 ou do e-mail: pegovernocidadao@gmail.com.

HOSPITAL DA MULHER

A obra é prioridade do Governo do RN e conta com o investimento de R$ 125 milhões, que contempla a construção do hospital e a aquisição dos equipamentos. Os recursos foram garantidos pelo empréstimo junto ao Banco Mundial, por meio do Governo Cidadão e Sape. A unidade, que está com mais de 40% da obra concluída, será entregue em 2022.