CMM alcança pontuação máxima em transparência das informações segundo o MPRN

O presidente da Câmara, vereador Lawrence Amorim (SD) anunciou que a Câmara Municipal de Mossoró conquistou, pelo segundo ano consecutivo, a pontuação máxima em transparência das informações. A análise foi realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte.

Lawrence agradeceu aos técnicos administrativos da Câmara pelo trabalho realizado e reafirmou o compromisso de sua gestão à frente do Poder Legislativo mossoroense em manter as informações acessíveis à população.

“Nosso compromisso também é manter os dados da Câmara Municipal transparentes e acessíveis a todos”, declarou.

JORNADA PEDAGÓGICA

Lawrence Amorim também comentou sobre a participação na Jornada Pedagógica 2022, realizada pela Prefeitura de Mossoró, na noite de ontem, 22 de fevereiro.

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Educação apresentou as melhorias conquistadas em 2021 para a educação pública de Mossoró.



Lawrence destacou as reformas de unidades de ensino, as matrículas online e as progressões que cerca de 300 professores receberam.

“São conquistas essenciais. E aos professores e professoras e demais educadores, quero afirmar que a Câmara de Mossoró estará sempre à disposição para garantir que a educação seja prioridade”, finalizou.