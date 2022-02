TCE/RN diz que gastos com pessoal no RN estão acima do limite prudencial. Parecer da consultoria do Tribunal de Conta do Estado limitou a atuação do Governo do Estado na concessão de reajuste aos professores, devido ao mesmo estar com gasto de pessoal acima do limite prudencial estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). "Somente é possível conceder aumento salarial aos profissionais do magistério que ganham abaixo do piso nos 180 dias anteriores às eleições até a posse dos eleitos”, informa o parecer emitido pelo consultor-geral Ronald Morais; entenda.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN), emitiu parecer limitando a atuação do Governo do Estado devido ao mesmo estar com gasto de pessoal acima do limite prudencial estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O parecer é da consultoria do tribunal.

"Somente é possível conceder aumento salarial aos profissionais do magistério que ganham abaixo do piso nos 180 dias anteriores às eleições até a posse dos eleitos”, informa o parecer emitido pelo consultor-geral Ronald Morais.

Isto significa que o prazo para esse tipo de medida acaba no início de abril, de acordo com a lei eleitoral — já que não pode ser concedido seis meses antes das eleições, só abrindo a possibilidade de concessão a partir de janeiro de 2023.

Para os servidores que ganham acima do piso, o entendimento da consultoria é que o governo do Estado somente pode conceder recomposição salarial até o limite do índice inflacionário e, nesse caso, pode adotar em qualquer mês do ano eleitoral.

A consulta feita pelo governo do Estado ainda terá o parecer do Ministério Público de Contas, e do conselheiro relator, o presidente do TCE-RN Paulo Roberto, quando finalmente os três pareceres serão levados a julgamento pelo Pleno do Tribunal.

A partir da decisão é que o resultado da consulta terá validade para o governo estadual e todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte.

Em Mossoró, os professores recebem R$ 3,900 por 40 horas semanais. Valor está acima do estipulado como piso.