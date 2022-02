Professor recebe salário base de R$ 1.900 em Areia Branca-RN

Os professores da rede municipal de ensino do município de Areia Branca-RN foram às ruas nesta quinta-feira, 24, em protesto, pedindo que a prefeita Iraneide Rebouças, os receba para tratar sobre o reajuste de 33,24%, previsto na Lei 11.738, de 16 de julho de 2008.

Em contato com MH, uma professora disse que tem mais de 20 anos de sala de aula (30 horas) e, no entanto, seu salário base é mais ou menos 1.900,00/mês. Assim como ela, dezenas de outros professores vivem a mesma situação de desvalorização. Eles não têm PCCS.

Com o protesto, representantes da Prefeita Iraneide Rebouças agendaram reunião para conversar com uma comissão de professores depois do carnaval. Até lá, os professores disseram que vão conversar entre si para levar uma proposta sólida.

O piso do magistério para 40 horas é mais ou menos 2.800,00. Com o aumento previsto em lei, vai subir para mais ou menos 3.800,00. Os professores de Areia Branca lamentaram que a Prefeita não concedeu o aumento e nem conversa queria com os mestres de sala de aula.

Areia Branca

O município de Areia Branca é um dos mais ricos da costa branca potiguar. Além do Sal, o Porto Ilha, o petróleo, também tem as eólicas e a pesca do atum. Conforme observa os professores, o município já deveria tratar melhor os seus professores.