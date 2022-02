Prefeitura de Grossos realiza mutirão de limpeza das praias para o Carnaval

Com a proximidade do Carnaval, a Prefeitura Municipal de Grossos realiza mais um mutirão “Praia Limpa", fazendo a manutenção da limpeza das praias para recepcionar turistas e visitantes que vão passar pela cidade durante este período carnavalesco.

Os trabalhos tiveram início na manhã desta quinta-feira (24) e seguem até sexta (25) nas praias de Pernambuquinho e Alagamar. Os serviços contam com ajuda de uma máquina e uma caçamba para onde estão sendo destinados lixos e entulhos que são descartados de forma irregular trazendo prejuízos para o meio ambiente.

"É muito importante manter as praias limpas. Já realizamos outros mutirões e isso mostra um cuidado especial com o meio ambiente. Esse, especificamente e não menos importante, é para deixar as praias limpas e bem conservadas para receber turistas e banhistas que vão passar por nossa cidade nesse período de carnaval", disse a prefeita Cinthia Sonale.

Ainda de acordo com Cinthia, para manter a praia limpa é preciso da colaboração de todos. “É um trabalho que não tem que partir somente do poder público, todos nós podemos fazer nossa parte, não descartando lixo ou resíduos nas praias. É preciso ter consciência de que a praia é o nosso principal cartão postal, e precisa estar sempre limpa e organizada para receber os turistas”, frisou a prefeita.

O mutirão “Praia Limpa” é realizado diariamente pela prefeitura e tem como objetivo manter limpa toda a faixa das praias, além de sensibilizar a população sobre os impactos da destinação de lixo e proporcionar mais qualidade de vida a toda população.