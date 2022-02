Dicas para o cidadão fazer uso Faixa de Pedestre com segurança

O Trânsito é Vida esta semana foi ao Centro de Mossoró-RN falar com o pedestre, pedindo atenção no momento de fazer a travessia da faixa de pedestre. Existindo a faixa, use-a.



O gerente executivo de trânsito Luís Correia, que fala neste vídeo, pede que o pedestre fique atento aos carros e motos que não tem como parar, antes de avançar na faixa de pedestre.

Ensina que, feito esta observação inicial, basta estender a mão, para os veículos pararem e fazer a travessia com segurança. Evite atravessar usando celular ou desatento por outra razão.

Fica a dica para o uso correto da faixa de pedestre e assim evitar acidentes.

Está com dúvidas quanto as normas de trânsito: só enviar para 84 999489337, que Luis Correia responde na próxima quarta-feira, dentro do Programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio.