Prefeita Cinthia Sonale antecipa salário dos servidores e injeta R$ 500 mil na economia

A Prefeitura Municipal de Grossos creditou nesta sexta-feira (25/02) os salários de todos os servidores efetivos do município dentro do mês trabalhado, mostrando compromisso e planejamento quando o assunto é a valorização do funcionalismo público.

Segundo a Secretaria de Administração, foi informado neste mês de fevereiro um total de R$ 565.879,57, dinheiro que vai fomentar a economia local neste período de festas. É importante destacar que desse montante, R$ 42 mil reais ainda são referentes a última parcela de dezembro de 2020, deixada pela gestão anterior que não honrou o seu compromisso com os servidores. Dessa forma, a prefeita Cinthia Sonale conclui o acordo feito com os servidores no início de sua administração, de quitar os salários atrasados.

"Pagamos a última parcela de dezembro dos funcionários efetivos conforme foi combinado. Assumi o compromisso e cumpri porque entendo que o servidor merece respeito com salário em dia. Estamos também mantendo nosso calendário de pagamento, valorizando nossos servidores públicos. Antecipamos o pagamento para que aqueles possam aproveitar o feriado de carnaval tranquilos e com salários na conta", disse a prefeita Cinthia Sonale.

Sobre os salários dos Agentes de Saúde e dos Agentes de Endemias, que ainda não foram creditados, a prefeita Cinthia explica que, devido ao atraso do repasse por parte do Governo federal, que completa o pagamento dessa categoria de servidores, os proventos ainda não foram pagos. A prefeita afirma que assim que o repasse federal for realizado, os servidores terão os salários depositados.