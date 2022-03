Mossoró registra mais uma ocorrência de homicídio no Planalto 13 de Maio

É a quarta ocorrência de Conduta Violenta Letal e Intencional registrada no bairro nos últimos 7 dias, sendo que a última ocorrência desta natureza aconteceu na noite deste domingo, na região do bairro conhecida por Papoco

O número de ocorrências de Condutas Violentas Letais e Intencionais em Mossoró passa de três dezenas nestes primeiros 2 meses de 2022. Na noite deste domingo, dia 27, a região do Planalto 13 de Maio, registrou mais uma ocorrência desta natureza.

Há poucos dias (dia 21 de fevereiro), ocorreram duas ocorrências ataques a tiros na região do Planalto 13 de Maio, sendo que no primeiro caso dois rapazes foram assassinados a tiros. Na segunda ocorrência, um jovem foi morto a tiros perto do Acapulcos.

Neste domingo, 27, um homem, aparentando ser jovem, foi morto a tiros na região conhecida por Papoco, por volta das 2h30. O fato foi confirmado pela Policia Militar, que acionaram a Polícia Civil e o ITEP para periciar o local e remover o corpo para identificação oficial.

O delegado Roberto Moura, que está no Plantão da Polícia Civil, foi quem coordenou as primeiras buscas pelo assassino ou assassinos, que teria fugido do local numa motocicleta, segundo foi informado a Polícia Militar (carece de confirmação).

As investigações do caso serão conduzidas pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN.