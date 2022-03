Kherson é a primeira grande cidade ucraniana tomada pelos Russos

A tomada da cidade aconteceu nesta quinta-feira (3). Esta é a principal vitória da Rússia até agora na invasão da Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro. Kherson é uma cidade portuária onde há estaleiros (empresas que constroem navios) na foz do rio Dnieper, perto do Mar Negro. A cidade fica a cerca de 100 quilômetros da Crimeia, a região ucraniana que foi tomada pelos russos em 2014.