Unidade móvel realizá 70 mamografias em Grossos no sábado, 5

Para oferecer saúde de qualidade ao público feminino, a Prefeitura de Grossos, em parceria com a Unidade Móvel do grupo “Reviver”, vai disponibilizar 70 exames de mamografia neste sábado (05) para as mulheres do município.

Os exames tem como objetivo prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de mama, um dos mais frequentes no pais, assim como também fortalecer às ações destinadas a saúde das mulheres do município.

A parceria é fruto de recursos financeiros destinados por meio de emenda parlamentar do Deputado Souza, para Entidade Filantrópica Grupo Reviver.



"Neste mês é comemorado o dia Internacional da Mulher, por isso pensamos nessa data, pois mostra o carinho e acolhimento que temos com todas elas com a oferta dos exames que abrem efetivamente as ações alusivas ao dia da mulher. A mamografia é de grande importância, o diagnóstico precoce do câncer aumenta as chances de cura. Essa ação que vai ser realizada no sábado, salva vidas", disse a prefeita Cinthia Sonale.



O carro da Unidade Móvel do Grupo Reviver ficará estacionando em frente à UBS Ana Maria Gonçalves, das 7h30 às 16h30, para realização de 70 exames de mamografias previamente agendados.