Governo do RN investirá R$ 74 milhões na reconstrução da RN-233

A governadora Fátima Bezerra, ao lado do vice-governador Antenor Roberto, assinou a Ordem de Serviço para a obra de restauração e alargamento da RN-233, ao cumprir agenda no município de Paraú, nesta quinta-feira (3). A obra beneficiará uma extensão de 41 km da rodovia, do entroncamento da BR-304, passando pelo município de Paraú, até à BR 226, em Triunfo Potiguar.

“A reconstrução desta importante via vai deixá-la mais larga, sinalizada e, consequentemente, mais segura. É uma grande alegria, além de melhorar o tráfego, o escoamento de produções, poder gerar mais empregos para as pessoas, promovendo o desenvolvimento do Rio Grande do Norte”, comemorou a governadora, agradecendo a presença de todos e todas nessa data em que a esperança se renova ainda mais, e dando em primeira mão, a notícia de que vai encaminhar o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa do RN para que a nova via receba o nome do Padre Pedro Neefs, de forma a homenagear importante personagem da história social do Oeste potiguar.

Prefeita de Paraú, Maria Olímpia registrou em sua fala que “este é um dia histórico para todo o Médio e Alto Oeste, além de marcar a vida de cada um que passa por essa estrada, que escoa suas produções”. E completou: “Isso vai marcar a sua gestão, governadora, porque mostra o cuidado com a qualidade de vida de todos nós, a preocupação com a transformação e o desenvolvimento dessas regiões”.

Na execução, serão aplicados quase R$ 74 milhões por meio do Projeto Governo Cidadão e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com recursos advindos do empréstimo junto ao Banco Mundial. A obra tem o prazo de 10 meses para ser finalizada.

“Esta é mais uma iniciativa do Governo Fátima com foco no equilíbrio regional, a iniciativa trará ainda mais desenvolvimento aos potiguares, em especial aos produtores do Alto e Médio Oeste que escoam suas produções por essa estrada”, disse o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro, lembrando que a obra não estava no plano de aplicações do empréstimo e que, após muitas tratativas, foi encaixada nas ações a serem finalizadas até o final de 2022.

“O momento é de agradecimento ao empenho e trabalho árduo em prol do médio e Alto Oeste. A via, para além da melhoria na trafegabilidade e do transporte dos produtos, vai fomentar o turismo regional, pelo qual lutamos tanto”, reforçou o prefeito de Patu e presidente da associação dos Municípios do Oeste Potiguar (AMOP), Rivelino Câmara.

Corroborando Mineiro, Manoel Marques, diretor do DER, completou: “Este é um trabalho a várias mãos, um projeto piloto que vai inovar emplacando a obra desde seus estudos para fazermos o projeto em sua totalidade até a execução da obra”, finalizou. O gestor ainda anunciou que, quando da abertura do orçamento estadual de 2022, outros 29 trechos ao longo do RN serão restaurados ou reconstruídos pelo Governo do Estado.

Ainda por meio do Governo Cidadão, com recursos viabilizados pelo empréstimo junto ao Banco Mundial, o Governo do Estado vem revitalizando diversas estradas por todo o Rio Grande do Norte.

São iniciativas que buscam garantir infraestrutura, mobilidade e acesso entre as regiões do estado, promovendo um maior escoamento da produção e crescimento de novos mercados para os produtores da agricultura familiar, de maneira a possibilitar também o aquecimento do turismo regional.

Entre as estradas beneficiadas estão: RN-011 (conhecida como Estrada da Castanha, em Serra do Mel); RN-015 (Estrada do Melão III, ligando Baraúna à BR 437, no trecho conhecido como estrada do Cajueiro); RN-016, que beneficiou diretamente os produtores de Carnaubais, Serra do Mel e Mossoró; a RN-118, no trecho que liga Jucurutu e Caicó; a RN-087, que liga Cerro Corá a Lagoa Nova; a RN-160, em São Gonçalo do Amarante; a RN-307 em Genipabu; a RN-063, que liga Tabatinga a Barreta e a Estrada da Produção, também em São Gonçalo do Amarante.