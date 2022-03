Governadora assina ordem de serviço da reforma e ampliação do Hospital de Assu

A saúde pública do Vale do Açu será elevada a um novo patamar dentro dos próximos meses. A partir da próxima semana, o Governo do Estado começa uma reforma inédita no Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos, em Assu. A obra, no valor de R$ 3,4 milhões e prevista para durar seis meses, foi autorizada pela governadora Fátima Bezerra no início da tarde desta quinta-feira (3).

O investimento inclui a recuperação do centro cirúrgico, melhorias no bloco administrativo e na central de material esterilizado, além do aumento do centro de recuperação operatório, ampliação do setor de imagem com um novo raio-x e da Unidade Central de Agentes Terapêuticos. Os recursos são do projeto Governo Cidadão, oriundos do acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial.

"Os investimentos que estamos fazendo no Hospital Nelson Inácio, que é o equipamento mais importante da região, são para que toda a população possa ser atendida como se deve, com o hospital cumprindo sua vocação. Queremos que o hospital seja referência para todo o Rio Grande do Norte", afirmou a governadora Fátima Bezerra, durante a assinatura da ordem de serviço da obra.

Dentre outras melhorias, a reforma possibilitará a ampliação das cirurgias eletivas na unidade dentro do programa Mais Cirurgias, Mais Saúde coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap). O programa implantou, no fim de 2021, pela primeira vez na história do Hospital Regional de Assu a oferta de procedimentos eletivos ortopédicos, realizando mais de 140 cirurgias em menos de três meses.

"A qualificação e humanização da saúde pública é uma das metas que sempre temos na Sesap. E essa obra que começa semana que vem, com foco em Assu e região, é mais um passo nesse sentido", comentou o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia. "Tivemos que refazer todo o projeto dessa obra, diante de todos os problemas que encontramos. Sentamos com todos os envolvidos e conseguimos solucionar, porque essa reforma é fundamental para o estado", relembrou o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro

O investimento também proporcionará a implantação de um novo setor de obstetrícia na unidade, com quatro áreas de parto, pré-parto e pós-parto e 20 novos leitos que vão melhorar substancialmente o atendimento às grávidas e recém-nascidos de toda a região atendida pelo hospital, que engloba mais de 130 mil pessoas. "Tem mais de 20 anos que esse hospital foi inaugurado e nunca passou por reforma. Com esses investimentos que está recebendo, a unidade entra em nova fase, passa a ser de fato um hospital regional de qualidade. Só temos a agradecer", comentou o deputado George Soares.

A reforma que será iniciada na próxima semana se soma a diversos outros investimentos já feitos pelo Governo no Hospital Regional de Assu, que somados aproximam-se dos R$ 10 milhões. "Essa obra vai elevar o Hospital Nelson Inácio a um nível que possibilitará um atendimento de alta qualidade para toda a região do Vale do Açu", pontuou Alberto Trigueiro, diretor-geral da unidade.

Entre as principais melhorias feitas durante o atual governo estão os primeiros leitos de UTI instalados na unidade, que foi inaugurada em 1999. São dez leitos, abertos durante o esforço de combate à pandemia da covid-19, que seguem atendendo a população.