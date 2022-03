Acidente deixa uma pessoa morta e outras duas feridas na BR-304, em Mossoró

Um acidente do tipo colisão frontal envolvendo uma Hilux SW4 e uma ambulância de empresa eólica deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. O caso aconteceu por volta das 14h30 desta quinta-feira (3), no KM 65 da BR-304, altura do Assentamento Quixaba, em Mossoró.

A vítima fatal, identificada até o momento apenas como Lohuan, estava conduzindo a ambulância. Ele ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Já o passageiro que seguia com ele e a condutora do outro veículo, foram socorridos com vida para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

O corpo de bombeiros precisou serrar a carroceria da ambulância para retirar o corpo da vítima.





De acordo com o Tenente Correia, que comandou a operação, o CBM foi acionado para retirar uma pessoa presa dentro de um dos veículos envolvidos, mas chegando ao local, constataram que não havia sinais vitais e acionaram o Samu, que confirmou o óbito.

O Itep também foi acionado para realizar a perícia no local e para remover o corpo do motorista para exames na sede do órgão.

Na BR, o trânsito ficou congestionado nos dois sentidos, formando filas de veículos. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local dando apoio ao trabalho dos bombeiros e do Itep, no controle do tráfego.

O delegado Edvan Queiroz, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Mossoró, também esteve no local acompanhando o trabalho de perícia.

Segundo ele, a partir dos dados colhidos no local, será instaurado o inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente e qual dos condutores o provocou.