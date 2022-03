Potigás anuncia nova redução no preço do metro cúbico no Rio Grande do Norte

O valor de venda do gás natural veicular pela Companhia Potiguar de Gás (Potigás) para os postos de combustíveis teve redução de mais R$ 0,10 no metro cúbico a partir de 1º de março.

Essa é a segunda vez que o GNV diminui em 2022, acumulando uma redução total de 12,85% ou de R$ 0,47 no metro cúbico.

A redução ocorreu após solicitação da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte (SET/RN) para a revisão do cálculo do ICMS que atualmente está congelado em uma tentativa de conter o aumento dos combustíveis líquidos. No entanto, com a redução do GNV em 1º de fevereiro de 2022, os consumidores do gás natural veicular no Rio Grande do Norte passaram a ser penalizados com a medida do congelamento.

“Esse trabalho da SET/RN foi muito importante porque o congelamento do preço médio ponderado ao consumidor final estava penalizando os usuários GNV do Rio Grande do Norte porque o valor diminuiu no nosso estado. Então o combustível ficou ainda mais competitivo”, afirma Larissa Dantas, diretora-presidente da Potigás.

Dentre as distribuidoras do Nordeste, a Potigás pratica a terceira tarifa mais barata para o segmento do GNV, ficando atrás somente de Pernambuco (Copergás) e Bahia (Bahiagás).