Trabalhadores em educação do RN aceitam proposta do governo e encerram greve

Com a decisão, tomada na tarde desta sexta-feira (4), as aulas da rede estadual de ensino deverão ser retomadas na próxima segunda-feira (7). A proposta apresentada pelo governo nesta manhã prevê o reajuste de 33,24% para todos os profissionais que estão abaixo do novo piso já neste mês de março, com efeito retroativo a janeiro. Aos demais professores e especialistas, o reajuste se dará em três parcelas, da seguinte forma: 15,03% em março; 6% em novembro e 9,28% em dezembro.